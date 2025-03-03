«Десятки погибших и больше сотни раненых»: на Украине подтвердили эффективность удара по скоплению ВСУ
Недавний ракетный удар, который нанесли ВС России по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, был эффективным и достиг цели.
В своем видеоблоге, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный пропагандист Юрий Бутусов сообщил о десятках погибших и под полторы сотни раненных.
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«В очередной раз в Днепропетровской области – это уже не первый удар. Снова нет даже предупреждения. Командование этой части не предупреждено о том, что над ними дрон враждебный. И если он так далеко залетел, это совершенно не случайно, это корректировщик ракетного удара, у него не может быть другой цели.
Оказывается, что у нас нет радиоэлектронных средств разведки, нет радиолокационных станций, нет системы предупреждения. И люди, как ни в чем не бывало, живут. И потери, к сожалению, значительны. По официальным сообщениям, полученным на утро, было 32 погибших украинских военнослужащих. По неофициальным, которые мне донесли, несколько больше погибло, количество жертв составляет до 39 человек. Также это количество в общей сложности раненых и погибших — около 130…
Это что первый удар? Мне трудно уже сосчитать, удары по учебному центру в Десне, удары 18 марта 22-го года, удар по казарме 35-й бригады морской пехоты в Николаеве, удары по по казарме в Десне, удары по учебному центру в Полтаве. Четыре дня назад был удар по полигону воинской части Нацгвардии, воинской части 3029 года. Так же дрон корректировки, ракета. Там потери тоже есть, и они тоже тяжелые. И тут снова удар», – заявил Бутусов.
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