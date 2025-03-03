Недавний ракетный удар, который нанесли ВС России по скоплению ВСУ на полигоне в Днепропетровской области, был эффективным и достиг цели.

В своем видеоблоге, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», военный пропагандист Юрий Бутусов сообщил о десятках погибших и под полторы сотни раненных.

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