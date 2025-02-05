Даже мелкосерийное производство «Орешника» станет большой проблемой для Украины – Чмут
Повторное применение «Орешника» может сильно деморализовать украинское общество.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Проблема в том, что мы не можем сбивать «Орешник», пока что. Представьте, что есть какой-то объект, который вы плюс-минус гарантированно можете поразить – Хрещатик, Кабмин, Верховная рада, Офис президента. И вы пускаете туда ракету, которая если долетает, то попадает.
Там могут быть вопросы к точности, но будем исходить из худшего – мне кажется, могут поразить и отдельное здание. Это компенсируется тем, что у них таких ракет немного, они не могут бить ими регулярно, как им хотелось бы.
Другое дело – как быстро они будут это решать, и что за это время мы сделаем. Если они решат эти проблемы через пять лет, то может, будет уже и не особо актуально», – сказал Чмут.
«А если через полгода наладят хотя бы мелкосерийное производство, хотя бы до пяти ракет в месяц – будет по пять прилётов, с которыми мы ничего не сможем сделать. Даже один в месяц – это очень деморализует население, подрывает веру.
«Орешник» не столько эффективный с точки зрения того, что убивает тысячи людей, или фронт посыпался. Но это деморализует, чувство что ты не ничего не можешь с этим сделать», – добавил укро-эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: