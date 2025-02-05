Даже мелкосерийное производство «Орешника» станет большой проблемой для Украины – Чмут

Повторное применение «Орешника» может сильно деморализовать украинское общество.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил известный украинский военный эксперт Тарас Чмут, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема в том, что мы не можем сбивать «Орешник», пока что. Представьте, что есть какой-то объект, который вы плюс-минус гарантированно можете поразить – Хрещатик, Кабмин, Верховная рада, Офис президента. И вы пускаете туда ракету, которая если долетает, то попадает.

Там могут быть вопросы к точности, но будем исходить из худшего – мне кажется, могут поразить и отдельное здание. Это компенсируется тем, что у них таких ракет немного, они не могут бить ими регулярно, как им хотелось бы.

Другое дело – как быстро они будут это решать, и что за это время мы сделаем. Если они решат эти проблемы через пять лет, то может, будет уже и не особо актуально», – сказал Чмут.