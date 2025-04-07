Чубайсу угрожают из России «ледорубом», но не бьют

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То, о чем так долго писали анонимные телеграм-каналы, произошло: «Роснано» подала в Арбитражный суд иск к своему бывшему руководителю. Истцом подано заявление о принятии обеспечительных мер по делу в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество Анатолия Чубайса.

Иск подан в связи с реализацией проекта Plastic Logic. «Роснано» требует взыскания убытков в размере 5,6 млрд. Однако, по данным ФСБ, опубликованным еще в октябре 2024 года, при создании российского планшета было похищено 13 миллиардов рублей.

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«Несмотря на отсутствие положительных эффектов от инвестиций и их невозвратность, финансирование продолжалось более 10 лет», — сообщил директор по особым поручениям «Роснано» Евгений Фролов.

Ранее анонимные источники сообщали, что в отношении Чубайса могут быть возбуждены два уголовных дела – о мошенничестве и растрате. Якобы ряд топ-менеджеров «Роснано», попавших под следствие раньше, в ходе допросов дали на него показания. Политолог Марат Баширов утверждает, что дела уже возбуждены.

«Чубайс, как много в этом имени для сердца русского сплелось, как много в нём отозвалось! Всё уже сопровождается уголовными делами и их будет еще больше. Число привлекаемых лиц будет расти. Иск в Арбитражный суд – лишь часть огромного процесса. Отчасти он носит политико-исторический характер», – написал Баширов в своем тгк.

В четверг «Роснано» объявила второй технический дефолт за два года. Госкорпорация не выплатила в установленный срок миллиард рублей по облигациям и ожидает, что оставшаяся часть долга в размере 11,127 млрд руб. будет обеспечена финансированием со стороны своего единственного акционера – государства. Аудиторы оценили ущерб компании от недобросовестных финансовых операций в 200 млрд. рублей.

Публицист Сергей Мадан поражен «расторопностью» «Роснано», менеджменту которой понадобилось несколько лет, чтобы увидеть в корпоративной отчетности признаки многолетнего гигантского распила.

«Долгое послевкусие от стахановской работы высокоэффективного управленца Чубайса и его команды. Анатолий Борисович растворился в степях Израиля. Долги «Роснано» заплатит государство», – написал Мардан.

Преступная деятельность Чубайса могла направляться из-за рубежа: уже в 2012 году госкомпания отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Из России были выедены сотни миллионов рублей.

В июне 2024 года в сети появились документы экс-посла США в Москве — Майкла Макфола. Именно он помогал Чубайсу в прошлом году открывать ему Центр российских исследований на базе Израильского института в Тель-Авиве, где будут разрабатывать сценарии для России на «постперсоналистский» период – 2025–2040 годы. Покровительство проекту оказывает и экс-замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Жена Чубайса Авдотья Смирнова в частных разговорах утверждает, что они сбежали из России в знак протеста против СВО, но сам бывший руководитель «Роснано» публичных заявлений не делает.

«Макфол пишет, что Чубайс не будет слишком «дорог». И я даже почему-то уверен, что у господина экс-посла в книжечке записаны траты до последнего цента, вложенные в младореформаторов прошлого века и современных соевых оппозиционеров», – прокомментировал утечку документов бывшего американского дипломата депутат Госдумы Андрей Луговой.

Политолог Юрий Баранчик считает, что ситуация с Чубайсом, которому дали покинуть страну, выглядит странной.