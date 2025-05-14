Чубайс вышел сухим из воды: спокойно всё продал – и вывел деньги

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Арбитражный суд Москвы снял арест с денежных активов бежавшего из России Анатолия Чубайса (50% пенсии или иных доходов), но отказался удовлетворить ходатайство защиты о полной отмене ограничительных мер в рамках иска «Роснано» против своего бывшего руководителя на 5,6 млрд руб.

Адвокат Павел Хлюстов заявил в суде, что Чубайс не утрачивал связи с Россией, против него нет возбужденных уголовных дел и он не находится в розыске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако арест с собственности Чубайса снят не был, хотя выяснилось, что всю свою недвижимость в России (32 объекта) он продал ещё в период с октября 2022 по март 2023 года. Раннее суд решил, что Чубайс может вывести свои активы из России.

«Не для того Анатолий Борисович 30 с лишним лет корячился на финансовой ниве, чтобы вот так просто бросить свои деньги, не выведя их своевременно за рубеж. Никаких 5,6 млрд. с него государство, конечно, не получит», – констатирует в своем тгк публицист Сергей Мардан.

«Дали мягко выйти? В принципе, заслуги у него перед Россией есть, его во многом демонизировали», – пытается урезонить критиков политолог Марат Баширов.