Что это за беспомощное НАТО такое? – укро-политолог покатил бочку

Сами члены НАТО не верят в гарантии безопасности внутри альянса.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Виталия Дикого заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«ФРГ и Великобритания заключили между собой оборонный пакт, соглашение о взаимной обороне. Франция и Британия договорились о синхронизации своих сил ядерного реагирования. Британия и Франция договорились тоже об оборонном пакте между собой.

Как вы думаете, если бы чувствовали себя защищенными в НАТО, они бы формировали бы внутренние эти соглашения, вызывая огромную ревность, увеличивая недоверие внутри НАТО других стран?

Само НАТО, особенно в силу нынешнего президента США, абсолютно не гарантирует своим членам какую-либо защиту, даже если они заплатят за это.

Войска НАТО, не способны Украине предоставить гарантии безопасности, – боятся потерь, боятся конфликтов…Что это за войска НАТО, вы мне скажите? Что это за войска, что это за армия, что это за военный блок?», – заявил Бортник.