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Когда-то Великобританию можно было охарактеризовать тремя фразами: «Владычица морей», «Мастерская и лаборатория Европы» и «Англичанка гадит». Соединенное королевство постепенно избавилось от первых двух эпитетов, но так и не расставшись со способностью гадить и друзьям, и врагам.

В последние годы, Англичанка настолько деградировала, что чаще гадит себе не голову.

Судите сами. Королевские ВМС, некогда по праву бывшие гордостью империи, превратились в недофлот, который зачастую стыдно выпустить в море. Корабли, куда вбухана чёртова уйма средств, ржавеют у причалов по причине острого недофинансирования. Адмиралтейство не способно полностью укомплектовать экипажи.

Британские вооруженные силы сократились до смешных 47 тыс штыков, однако правительство лейбористов носится с дегенеративной идеей собрать 200-тыс экспедиционный контингент для помощи киевскому режиму (успеть оттяпать побольше смачных кусочков издыхающей Неньки).

Вишенкой на торте стало привлечение армии к уборке завалов мусора во втором по величине городе Бирмингеме, поскольку власти не смогли договориться с местными коммунальщиками насчёт справедливых зарплат. Военные открыто выражают недовольство, считая, что подобные задания унижают армию Королевства.

В социальной политике властей Туманного Альбиона дела также идут из рук вон плохо. Социология показала: Лондон перестал быть городом коренных англичан. 60% населения – выходцы из бывших колоний, их потомки, а также масса темнокожих «понаехов», не желающих приобщаться к британской культуре.

Выделение помощи Украине вызвало массу вопросов даже у лояльных Даунинг-стрит журналистов, потребовавших от премьера Стармера объяснений, откуда взялись деньги, ведь, принимая власть из лап консерваторов, лейбористы сокрушались о страшном дефиците, который они будут вынуждены покрыть за счет пенсионеров?

Правительство, испытывая со всех сторон острую критику, вынуждено повышать свой авторитет на внешнем треке, включив русофобию и алармизм на полную мощность.

Британские правящие круги выдвинули интересные условия комплектования оккупационного контингента на Украине.

Состав экспедиционного корпуса должен по максимуму включать белых солдат. Ибо, во-первых, драгоценные смуглые мигранты, охотно голосующие на выборах за лейбористов, могут обидеться и бойкотировать выборы. И, во-вторых, в Лондоне прекрасно осведомлены, что костяк ВСУ составляют упоротые нацисты, способные не только к проявлению на словах расистских наклонностей. К тому же, присутствие белых солдат будет более благосклонно встречено местным населением.

«Позитивная дискриминация» не осталась незамеченной. Экс-констебль полиции Большого Манчестера Йен Хопкинс опасается: дело идёт к окишлачиванию британских городов и весей, разжиганию «бесконечного хаоса преступлений на британских улицах».

Тем временем, власти взялись стращать широкие слои, выдавая за «военные приготовления Путина» проход российских кораблей через пролив Ла-Манш, который англичане называют по-своему English Channel.

Повод для алармистской истерии был выбран ничтожный.

Российский корвет «Бойкий» некоторое время назад был замечен сопровождающим грузовое судно «Балтийский лидер». Наблюдать за «опасными действиями» были направлены британский фрегат HMS Somerset и бельгийская посудина BNS Crocus.

Таблоид Daily Mail, ссылаясь на отважных британских мокряков, сообщил читателям страшное:

Экипаж сопровождающего «Бойкий» судна «сжигал бумаги и стрелял из пулемётов, когда корабль проходил через Ла-Манш», а на самом «Бойком» были замечены — о ужас! — «люди в военной форме».

Как ни нагнетали, а эффект среди читателей получился обратный.

Подписчики в комментариях под статьей отметили: российские корабли действуют у берегов бывшей «владычицы морей», как у себя дома. Все идет к тому, что знаменитый пролив между Великобританией и Францией скоро придется переименовывать в «проход Путина» или «Русский пролив» (Толстый намек на инициативы Трампа). Комментаторы в шутку предложили привлечь российские корабли к борьбе с нелегальными мигрантами, которые на убогих лоханках переплывают с континента на Остров.

В целом же, вся эта пустопорожняя британская алармистская возня хорошо вписывается в любимую фразочку нашего ротного старшины: «Когда собаке делать нех-й, она яйца лижет».