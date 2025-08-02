Бабский бунт в Виннице против ТЦК: полицаи травили женщин газом
На Украине усиливается сопротивление принудительной мобилизации.
Так вчера распространились многочисленные кадры столкновений протестующих возле местного стадиона, куда свезли бусифицированных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Местная полиция сообщила, что люди выломали ворота и пытались прорваться на объект.
Винницкий областной ТЦК изложил свою версию.
«Накануне, 1 августа, на территории временного пункта сбора военнообязанных в городе Винница произошла привлекшая внимание общественности ситуация. Туда доставили группу военнообязанных лиц для прохождения медицинских осмотров и других процедур, предусмотренных действующим законодательством в рамках мобилизационных мероприятий.
Вечером вблизи этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение публичного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, обеспечившие правопорядок», – говорится в заявлении ТЦК.
Обеспечивала порядок полиция без церемоний – женщин забрызгивали из балоничков со слезоточивым газом.
«Смотрите, что делается. Это Винница, комфортный город для жизни. Бьют людей», – истошно кричат женщины на роликах.
Примечательно, что такого масштаба столкновение в областном центре произошло впервые, хотя по районам подобных случаев было множество, так что речь идет о тенденции.
От собравшихся требовали разойтись, апеллируя к комендантскому часу. Правда, когда недавно в том же Киеве проходили протесты против закона по НАБУ, на этот аспект силовики не обращали внимания. Дело в том, что протесты в Киеве поддерживались Западом, где на принудительную мобилизацию и беспредел ТЦК просто закрывают глаза.
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