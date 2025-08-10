Арестович: Россия теперь имеет основания расширить ультиматум до запрета вступления Украины в ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия теперь имеет основания расширить ультиматум, озвученный в начале СВО, включив туда пункт о запрете Украине вступать в Евросоюз, который из экономического превратился в военное объединение.

Такой прогноз в эфире своего блога озвучил Алексей Арестович, экс-советник офиса Зеленского (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

«Требования России не меняются с июня 2024 года. Они те же самые абсолютно. Демилитаризация, денацификация, русский язык, Церковь, нейтралитет, гарантии не вступления в НАТО и, наверное, уже в ЕС. Потому что ЕС становится военным блоком – снижение военного потенциала для того, чтобы не представлять угрозы России», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Буквально накануне зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».