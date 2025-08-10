Арестович: Россия теперь имеет основания расширить ультиматум до запрета вступления Украины в ЕС

Михаил Рябов.  
10.08.2025 00:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 150
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия


Россия теперь имеет основания расширить ультиматум, озвученный в начале СВО, включив туда пункт о запрете Украине вступать в Евросоюз, который из экономического превратился в военное объединение.

Такой прогноз в эфире своего блога озвучил Алексей Арестович, экс-советник офиса Зеленского (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).

«Требования России не меняются с июня 2024 года.  Они те же самые абсолютно. Демилитаризация, денацификация, русский язык, Церковь, нейтралитет, гарантии не вступления в НАТО и, наверное, уже в ЕС. Потому что ЕС становится военным блоком – снижение военного потенциала для того, чтобы не представлять угрозы России», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Буквально накануне зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».

«И степень русофобии примерно одинаковая, и страны тоже примерно одинаковы. Так что мы, конечно, будем учитывать этот фактор в будущем», – сказал российский дипломат.

Метки: , ,

Все новости за сегодня



