В Киргизии состоялись громкие аресты сотрудника пресс-службы мэрии города Ош Сергея Лапушкина, сотрудницы местного отделения «Русского дома» Натальи Секериной и ещё нескольких человек, обвинённых в «вербовке наёмников» для участия в СВО. Согласно ч. 1 ст. 416 УК КР им может грозить срок от 7 до 15 лет заключения.

Можно сказать, что арест мог стать неким ответом на массовое задержание граждан КР в одной из московских саун пару недель назад. То, что это был рейд в борделе, работающего под прикрытием бани, киргизскую пропаганду, как и местных националистов и либералов не волнует. Все они использовали этот факт для раскрутки антироссийских настроений в Киргизии и в регионе в целом.

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На самом деле это не что-то новое, так как такие эпизоды уже имели место в новейшей истории Киргизии, когда те же участники СВО арестовывались, а затем через полгода выпускались после длительных негласных переговоров. Как помним, ранее это тоже было связано с миграционным кризисом.

То есть в данном случае Бишкек вновь использует очередных арестантов в качестве своеобразных заложников для собственных игр по выколачиванию у Кремля новых экономических и финансовых преференций для себя, а также для прекращения давления в отношении этнических полукриминальных и криминальных группировок в России.

Не надо забывать, что совсем недавно, 3 – 4 апреля, в узбекском Самарканде прошёл первый саммит «Европейский Союз – Центральная Азия», на котором фактически было принято соглашение о передаче всех ключевых месторождений редкоземельных металлов, урана и стратегических минералов европейским компаниям. Фактически страны ЕС рассматривают регион в качестве новой колониальной Африки взамен потерянного Сахеля.

А правящие элиты по сути сейчас присягнули ЕС и Великобритании и поэтому так активно форсируются процессы региональной и тюркской интеграции в противовес ЕАЭС и ОДКБ. В связи с этим киргизскому руководству, которое уже сделало шаги по передаче Ротшильдам месторождений РЗМ, критически важно выслужиться перед Лондоном и Брюсселем. А громкие аресты как раз удобный случай продемонстрировать свою лояльность Западу в деле осуществления антироссийских нарративов.

Фактически это демонстрация происходящего процесса геополитической переориентации всего региона, так как создаётся военно-политический альянс, и такие шаги наверняка координируются на уровне Астаны, Бишкека, Баку и Ташкента при одобрении Анкары. Поэтому следует ожидать новых враждебных шагов уже со стороны чиновников других республик ЦА по подрыву позиций России.

И надо это рассматривать это как копирование действий, предпринятых ранее Азербайджаном по закрытию «Русского дома» и аресту ряда лиц, якобы причастных к «шпионской деятельности» в пользу России.

Кроме этого, в Киргизии и в Центральной Азии активно действуют западные спецслужбы, в том числе и СБУ. Почему-то имеет место недооценка или игнорирование факта многолетнего сотрудничества между украинскими и местными спецслужбами, так как именно на основании переданных Киевом списков происходили аресты сначала добровольцев ЛДНР, а затем и участников СВО в Казахстане и Киргизии.

Последняя история с публикацией СБУ списков граждан Казахстана, воюющих на стороне ВС РФ, по которому прокуратура РК выступила с предостережением к казахстанцам, имела недавно своё продолжение. Так, консул Казахстана в Украине Бауржан Бегалимов и временный поверенный в делах Ермек Катренов встретились с представителями украинского координационного штаба по делам военнопленных, что подразумевает скорое раздутие крупномасштабного информационного скандала внутри республики.

Не исключено, что и этот эпизод с арестами в Киргизии представителя «Русского дома» и сотрудника пресс-службы мэрии Оша стал результатом совместной операции СБУ и ГКНБ, так как их как раз обвиняют в «вербовке наёмников» для участия в СВО на стороне России. Киев вполне мог передавать имеющуюся у него информацию и давать свои наводки.

Это сотрудничество, кстати, проявляется и в том, что существует налаженная связь между националистами Украины, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, которым покровительствуют местные спецслужбы. Именно поэтому в регионе безнаказанно действуют «языковые патрули», обкатанные ранее еще в 2020 году в Одессе и Харькове.

При этом украинские спецслужбы и дипломаты сами засветились в вербовке киргизских, узбекских и таджикских гастарбайтеров, которых использовали для диверсионных акций внутри России и участия в «Туркестанском легионе» ВСУ. Ранее мы писали о сообщениях главы ФСБ Александра Бортникова о том, что часть легионеров в прошлом году перебазировали на север Афганистана для обучения и постепенного проникновения в республики региона для подрывной деятельности.

К сожалению, безоговорочная и безвозмездная поддержка Россией правящих группировок Казахстана и Киргизии, когда им была оказана помощь в деле борьбы с конкурирующими кликами, привела лишь к укреплению и монополизации ими власти и утверждению потребительского отношения к Москве. Вместо проявления лояльности и совместного участия в интеграционных проектах усилилась только «многовекторная» составляющая в их внешней и внутренней политике с явной ориентацией на Запад.

В двурушнических элитах региона на данный момент господствует мысль о том, что российское руководство при любых условиях будет идти им навстречу, по-прежнему предоставлять дешёвые энергоресурсы и кредиты, держать открытым свой бездонный рынок и создавать благоприятные условия для трудовой миграции. А раз так, то можно и наглеть, используя пример Азербайджана, оказывая давление на Москву и показывая одновременно своё расположение Брюсселю и Лондону.