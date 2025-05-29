Албанские боевики потребовали, чтобы главная судья Трибунала по Косово ушла на пенсию
Так называемых «ветеранов Армии освобождения Косово (UCK)» возмутило высказывание председателя Специального суда Екатерины Трендафиловой.
Та заявила, что процесс над боевиками не может проходить в крае из-за того, что он становится небезопасным для свидетелей, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе беседы с Трендафиловой, корреспондент портала KosovoOnline напомнил, что в ходе её прошлого визита в Косово в ноябре 2023 года отель, где она остановилась, окружила толпа, которая начала швырять в здание дымовые шашки и шумовые гранаты. По этой причине тогда у гостьи не получилось провести пресс-конференцию по поводу идущего в Гааге процесса над главарями «Армии освобождения Косово».
«Демонстрации, организованные ветеранами войны в Косово, показали, насколько сложно будет гарантировать безопасные и надежные судебные процессы, а также беспрепятственное и беспрепятственное проведение судебных разбирательств, если они будут проходить в Косово. Также крайне важно знать, какое значение Суд придает защите свидетелей и потерпевших. Если люди боятся рассказывать свою историю в суде или если на них оказывают давление, чтобы они изменили свои показания, судьям будет сложнее установить истину», – ответила судья.
При этом она пообещала, что обязательно посетит Косово, не став комментировать письмо «ветеранов «Армии Освобождения Косово» к экс-представителю Трампа по Балканам Ричарду Гренеллу с требованием упразднить Специальный суд.
Однако даже такой деликатный ответ возмутил так называемых «ветеранов».
«С 1999 года в Косово были проведены десятки судебных процессов против бывших членов Армии Освобождения Косово…. Эти процессы включали расследования, аресты, судебные процессы и конкретные приговоры. Ни в одном из них не было доказано систематического случая запугивания свидетелей, не говоря уже об угрозе их жизни…. Следовательно, утверждение о том, что справедливость в отношении UCK может быть достигнута только за пределами Косово, противоречит фактической истине», – говорится в заявлении «ветеранской» организации. Со своей стороны экс- лидер Организации ветеранов войны UCK Фатон Клинаку написал Трендафиловой в соцсети: «Давай, уходи на пенсию, ты не за справедливость, потому что ты просто коррумпирована и ничего более».
В тоже время Покуратура Специального суда по Косово ещё в 2020 году выпустила доклад о том, что в течение многих лет в Косово «царила повальная атмосфера запугивания и преследования свидетелей на судебных процессах над бывшими членами UCK». И в документе привела примеры того, как свидетели на таких процессах в Косово были убиты или ранены, в их дома бросали бомбы или стреляли в них.
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