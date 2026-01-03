Адвокат, защищавшая Шария, потребовала прекратить сравнивать СВО и блицкриг Трампа

Российский адвокат Сталина Гуревич, чьим клиентом ранее был эмигрировавший на Запад украинский журналист Анатолий Шарий, призвала прекратить сравнивать ход СВО на Украине и стремительную операцию США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.

«Вы, дебилы, не понимаете, что Россия не может и не должна опускаться до террористических методов. Россия не желает допускать нарушение норм международного права.

Вам, долбоящерам, ещё когда объяснили, что для нас возможны только законные методы достижения поставленных целей? Не дошло?

И теперь вы активно двигаете темник, про слабого беспомощного Путина. Чтобы что? Чтобы у нас тут народ раскачать и революцию устроить?» – написала Гуревич в своём блоге.