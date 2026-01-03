Адвокат, защищавшая Шария, потребовала прекратить сравнивать СВО и блицкриг Трампа
Российский адвокат Сталина Гуревич, чьим клиентом ранее был эмигрировавший на Запад украинский журналист Анатолий Шарий, призвала прекратить сравнивать ход СВО на Украине и стремительную операцию США по захвату венесуэльского президента Николаса Мадуро.
«Вы, дебилы, не понимаете, что Россия не может и не должна опускаться до террористических методов. Россия не желает допускать нарушение норм международного права.
Вам, долбоящерам, ещё когда объяснили, что для нас возможны только законные методы достижения поставленных целей? Не дошло?
И теперь вы активно двигаете темник, про слабого беспомощного Путина. Чтобы что? Чтобы у нас тут народ раскачать и революцию устроить?» – написала Гуревич в своём блоге.
Российский политолог Дмитрий Евстафьев считает, что успех США гарантировали тайные договоренности с Китаем.
«Захват Мадуро был бы невозможен без соучастия китайцев. Не нейтралитета, а именно соучастия. И это всё, что нужно знать о Китае, как о стратегическом партнере и, тем более, союзнике».
Политолог Алексей Пилько допускает, что режим в Венесуэле сохранится и без Мадуро.
«Вице-президент Венесуэлы на месте, министр обороны выжил (хотя ранее говорилось о его ликвидации), а вооружённая агрессия со стороны Соединённых Штатов может привести к консолидации общества, а вовсе не к гражданской войне».
Тем временем, основатель опекаемой СБУ нацистской группировки С14 террорист Евгений Карась воодушевился операцией в США и призвал к вторжению ВСУ в Приднестровье.
«Все куда-то вторгаются. Пора в Приднестровье!» – написал Карась.
