«80-летний мальчик бесится» – как Кремль остепенил Трампа

России нужно относиться к Трампу, как к «80-летнему мальчику».

Об этом заявил в эфире радио «КП» политолог Геворг Мирзаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны себя вести демонстративно жестко, но не оскорбительно. Пока что мы такой тон выдерживаем. Иногда такой, знаете, отеческий, – «мальчик бесится, давайте с пониманием отнесёмся».

Да, «мальчику» 80 лет, но иногда он ведёт себя как подросток, который доказывает, что самый крутой на детской площадке. Когда Песков комментирует, проскальзывает это отеческое – из серии «мальчик бесится, давайте оставим его в покое», – обратил внимание Мирзаян.