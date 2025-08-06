«80-летний мальчик бесится» – как Кремль остепенил Трампа
России нужно относиться к Трампу, как к «80-летнему мальчику».
Об этом заявил в эфире радио «КП» политолог Геворг Мирзаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы должны себя вести демонстративно жестко, но не оскорбительно. Пока что мы такой тон выдерживаем. Иногда такой, знаете, отеческий, – «мальчик бесится, давайте с пониманием отнесёмся».
Да, «мальчику» 80 лет, но иногда он ведёт себя как подросток, который доказывает, что самый крутой на детской площадке. Когда Песков комментирует, проскальзывает это отеческое – из серии «мальчик бесится, давайте оставим его в покое», – обратил внимание Мирзаян.
Разумнее всего игнорировать постоянно меняющуюся риторику Трампа.
«Мы делаем для Трампа невыгодным доказывать, что он крутой за наш счет. И если Трамп поймет, что это не надо делать, он переключится на тех, кто позволяет ему доказывать свою крутизну. Те же самые европейцы», – добавил эксперт.
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