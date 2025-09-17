Жизнь ВСУшников в тылу превращается в ад – стенания в Верховной раде
Зарплата украинских военных не изменилось за три года войны, и с учётом инфляции стала издевательски низкой. Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Михаил Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В парламент внесли проект бюджета на 2026 год. И я не видел в нём увеличения денежного обеспечения военнослужащих ВСУ. 22 тысячи денежного обеспечения было в 2022 году, и сегодня оно остается на том уровне. Эти деньги ничего не стоят, учитывая уровень инфляции и роста потребительских цен», – возмутился Цимбалюк.
Его поддержал порошенковец Алексей Гончаренко (в списке террористов в РФ).
«Я не знаю, что отвечать военным, которые мне пишут: Почему я сегодня получаю зарплату меньше чем охранник в АТБ? Это зарплата военного в тылу, хотя враг охотится за ним и там, атакует воинские части.
Более того, многие военные за эти деньги занимаются и ремонтом автомобилей, и закупкой необходимого, закупая себе то, чем государство их не обеспечивает. И сегодня 20 тысяч гривен, которые имеет военный в тылу, являются катастрофой. Это меньше средней зарплаты по Украине», – сказал Гончаренко.
При этом, в ВСУ кругом коррупционные схемы, и многие командиры требуют у солдат взятки.
«Жизнь военнослужащего превращается в ад. За отпуск – дай взятки, карточку отдай, что-то отдай. И это бесконечно. Людям не дают возможность перевестись, получать образование, приехать домой на рождение ребенка, или жениться. Ну просто доходит до безумия. А потом мы удивляемся, что у нас такое количество дезертиров», – скулил подонок.
