Живов: «Времени нет – Калининграду надо ощетиниваться. Нас хотят отрезать от Балтии»

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К словам командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью, который пригрозил Калининградской области уничтожением «в неслыханные сроки», нужно отнестись со всей серьёзностью.

Об этом в эфире «Первого Севастопольского» заявил военный эксперт, доброволец бригады «Эспаньола» ВС РФ Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ощетиниваться Калининграду надо. Опыт Ирана показал, что войска НАТО (Израиль – это элемент НАТО, авиация, бомбы, спутниковая разведка) весьма эффективны. И всё, что не будет достаточно хорошо защищено, будет уничтожено. А зная то, как сильно мы после 92 года расслабились в плане защиты и сбережения своих военных и стратегических объектов, боюсь, что там тоже всё не слава Богу. Если кто-то обещает вас убить – прислушайтесь. Отнеситесь к этим словам с осторожностью и подготовьтесь. Поэтому если кто-то в открытую, да ещё и в Германии, у которой сентимент по отношению к Калининграду, говорит, что чуть что они за несколько дней выключат Калининград из боевых действий и займут – надо максимально к этому вопросу отнестись. Сесть, спокойно посчитать силы, средства и возможности, собрать группировку и виды вооружений, которые не позволят нашим противникам сделать это», – сказал Живов.