21.08.2025
Владимир Зеленский уже фактически отказался от мирных переговоров, отвергнув инициативы России и США. Для него это обернется арестом в Киеве, древняя русская столица будет освобождена российской армией.

Об этом в эфире видеоблога «Cyrus Janssen»заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский уже полностью отказался от какой-либо готовности сотрудничать в любом территориальном урегулировании, которое не вернет ему все, что он потерял, – что абсолютно абсурдно.

И пока он будет придерживаться этой позиции, я не думаю, что что-то закончится официально. Но я думаю, что у него определенно есть все шансы быть арестованным русскими в Киеве.

И я думаю, что это может произойти, если вдруг не случится каких-то кардинальных перемен. Он исчезнет, кто-то другой выступит от его имени и будет готов вести переговоры напрямую с русскими, и они будут уверены, что этому человеку можно доверять», – заявил Макгрегор.

