Владимир Зеленский уже фактически отказался от мирных переговоров, отвергнув инициативы России и США. Для него это обернется арестом в Киеве, древняя русская столица будет освобождена российской армией.

Об этом в эфире видеоблога «Cyrus Janssen»заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

