Владимир Зеленский не будет присутствовать при заключении договора по Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет же встреча лидеров, встреча Путина и Трампа на высшем уровне. Зеленский категорически отказывается принимать участие в ее работе и, соответственно, не будет приглашен на встречу, не будет там иметь никакого влияния. Его поставят перед фактом договоренностей между Путиным и Трампом. И эти договоренности он уже знает, какими будут, поэтому он изо всех сил сопротивляется и не хочет попасть в оманскую историю, даже сказать: «Да я даже рядом не стоял, они все за моей спиной решили, я тут ни при чем».

Особенно я рекомендую вам обратить внимание, что ни Зеленский, никто из его команды – была формулировка. Надеюсь, никто не думает, что Небензя – это удельный князь, и он, что хочет, то и говорит с трибуны ООН? И никто не думает, что в момент переговоров Трампа и Путина Россия может позволить своему представителю заявлять нечто, несогласованное с американской стороной, нечто неожиданное, нечто разрушающее уже существующие договоренности и нечто, способное сорвать их. Вот и все.

Если вы надеетесь, что Зеленский и люди из его окружения в результате демократических выборов будут отстранены от власти – они не дойдут до демократических выборов, скорее всего. Например, добровольно подав в отставку. Потому что злые таксисты говорят, что требования звучат именно так», – заявил Арестович.