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Обучая детей ненавидеть всё русское, украинские нацисты не столько рассчитывают на участие их в боевых действиях, сколько как на поколение террористов, которые «продолжат дело» после краха бандеровщины.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя новость о «зеленский-югенд» – инициативе готовить к национальному сопротивлению с 14 лет украинских детей, он допустил, что таким образом в Киеве могут планировать войну ещё, как минимум, на 4 года. При этом эксперт напомнил, что нацисты запрещённого в РФ «Азова» уже давно в своих лагерях тренируют детей от 6 до 8 лет.