Зе-режим оставит после себя ненавидящих всё русское детей
Обучая детей ненавидеть всё русское, украинские нацисты не столько рассчитывают на участие их в боевых действиях, сколько как на поколение террористов, которые «продолжат дело» после краха бандеровщины.
Об этом в эфире радио Sputnik заявил экс-спикер армии ДНР, военный эксперт Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Комментируя новость о «зеленский-югенд» – инициативе готовить к национальному сопротивлению с 14 лет украинских детей, он допустил, что таким образом в Киеве могут планировать войну ещё, как минимум, на 4 года. При этом эксперт напомнил, что нацисты запрещённого в РФ «Азова» уже давно в своих лагерях тренируют детей от 6 до 8 лет.
«Давайте так, готовят детей к «сопротивлению», к убийству, к ненависти. Сейчас это масштабируется на государственном уровне. Детям, в первую очередь, будет прививаться ненависть ко всему русскому.
Соответственно, даже с учётом окончания боевых действий и разделения Украины по тем или иным территориям – будут оставаться дети, которые будут взрослеть, и у них ненависть будет уже в крови.
Код будет такой – ненавидеть. Они будут всячески пытаться навредить той части России [будут «заряженными» мотивированными людьми], да. Вот это нужно смотреть, а не то, что они там думают воевать восемь, десять или шесть лет», – сказал Басурин.
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