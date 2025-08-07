Западные СМИ: Москва готова к обмену территориями

Западные СМИ пишут, что РФ может пойти на обмен территориями с Украиной.

Так, газета «Нью-Йорк Таймс», пишет, что целью российского лидера Владимира Путина является мирное соглашение, «которое позволит достичь его геополитических целей, а не обязательно завоевать определенную территорию на поле боя».

Среди таких целей издание называет недопущение Украины в НАТО, прекращение расширения этого военного блока, ограничение военного потенциала Киева и «основу для более дружественного Москве правительства в Киеве»..

В свою очередь агентство «Блумберг», ссылаясь на свои источники, отмечает, что в ходе вчерашнего разговора президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами якобы заявил, что Путин готов к переговорам о прекращении огня, если начнется «обсуждение вопроса о территориальном обмене».

Какой именно обмен имеется в виду, не уточняется.

Ранее, объясняя причины вторжения в Курскую область, одной из них диктатор Владимир Зеленский назвал как раз обмен, что Россия категорически отвергла и добилась в итоге силового изгнания оккупантов.

На данный момент под контролем России находятся небольшие территории в Сумской и Харьковской областях. Значительно больший процент контроля в ЛНР (практически вся республика), ДНР, Херсонской Запорожской областях. Три последних региона контролируются Россией по разным оценкам примерно на три четверти.

