Запад объявит Украину победителем по примеру Финляндии – эксперт

Украина устами Запада будет объявлена победителем в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Реально же, по мнению эксперта, так или иначе, но обе стороны будут равномерно победившими и проигравшими, таким образом сформируется ничья.

«Я постоянно привожу пример Финляндии, которая в 1940 году с треском проиграла войну Советскому Союзу, но при этом Запад практически во всех курсах истории говорил о том, что Финляндия выиграла. Ну и что, что потеряли территорию, ну и что, что потеряли людей и все прочее, но Россия же потеряла больше, чем могла бы потерять, и Россия не захватила всю Финляндию, значит Финляндия выиграла.

Вот приблизительно та же логика будет и относительно Украины, и относительно России. И Россия будет внутрь страны посылать сигнал: «Мы победили, потому что у нас новые регионы, мы их присоединили, у нас сухопутный коридор к Крыму, Азовское море стало внутренним морем России». И так далее, и так далее. «Мы защитили, мы показали, что мы сильнее НАТО, потому что против нас воевала не Украина, а НАТО» – это все будет показано российским гражданам.

Запад будет говорить: «Смотрите, Украина устояла, против нее воевало несоизмеримо более сильное государство Россия, Украина смогла сохранить свою государственность, смогла сохранить выход к Черному морю, ну потеряла там несколько территорий, но не без потерь». И, соответственно, будет две концепции, две правды, те и те будут апеллировать к определенным фактам, к определенным аргументам, будет фактически объявлено, фактически о ничьей», – заявил Бондаренко.