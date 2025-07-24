Залужный сравнил НАТО с шарлатанами

Вадим Москаленко.  
24.07.2025 15:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Украина


НАТО якобы должно в первую очередь думать о защите Украины.

Об этом в интервью «LB live» заявил экс-главком ВСУ, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО якобы должно в первую очередь думать о защите Украины. Об этом в интервью...

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«На сегодняшний день НАТО остаётся единым ориентиром для Украины. Всё-таки, прежде всего, это самый мощный силовой блок. Другой вопрос, что у этого самого мощного силового блока, скорее всего, судьба будет та же, что и у ООН», – сказал посол.

По его словам, это будет зависеть от многих факторов.

«В том числе, от наших врагов, которые, не покладая рук, работают над тем, чтобы разъединить Европу. Не дай бог, чтобы случилось, но я думаю, если бы на сегодняшний день какая-то из стран НАТО пострадала бы от агрессии такой страны или подобной той, с которой мы сейчас воюем, мне кажется, это была бы последняя точка существования того союза», – отметил Залужный.

Он посетовал на то, что НАТО сегодня как альянс «не выдерживает никакой критики, в силу объективных и субъективных причин».

«Пятая статья? Ну, скажем, в военном деле вообще что-то предусматривать – напрасное дело. Предусматривает только шарлатан, это зависит от миллиона факторов. Однако то, что этот альянс требует переосмысления, перестройки,  и, вероятнее всего, если бы его надо было сохранять, отбрасывать все эти политические амбиции и, в первую очередь, подумать о безопасности, а значит, об Украине. А потом уже думать дальше, на чём формировать это громадное объединение, которое и так будет сформировано. Потому что другая сторона  сформирует его очень быстро», – сокрушается экс-главком ВСУ.

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