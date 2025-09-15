Закрытие USAID обрушило всю «пищевую цепочку» либералов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Закрытие в США агентства USAID повлияло даже на те СМИ-иноагенты, которые непосредственно не получали гранты.

Об этом беглый журналист-иноагент заявил в интервью литовскому «Делфи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«USAID же закрыли. И некому теперь давать гранты и деньги. В прямую нас (Плющев ведет свой ютуб-канал – ред.) это не затронуло, но косвенно по рынку все очень остро чувствуют это. Это, как по пищевой цепочке, передается. Одни едят других. И если уничтожат какой-нибудь вид, то вся цепочка может вымереть. И конкуренция повышается, и за просмотры люди, которые раньше не боролись, начинают бороться. За зрителей, за гостей, за все что угодно», – пожаловался Плющев.

В январе президент Дональд Трамп запретил Агентству США по международному развитию (USAID) оказывать помощь другим странам. Госдепартамент США приостановил работу программ иностранной помощи. 10 марта США официально отменили 83% программ USAID.