«Задействуем молодёжь» – в Киеве будут насильно собирать трудовые армии

Чтобы наладить дешёвое военное производство, украинскому руководству пора начать насильно собирать «трудовые армии». Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас порядка 220 тысяч уклонистов, и где-то 22 тысячи дезертиров, это большие цифры, и они растут, потому что по законодательству получается, что проще пойти в тюрьму, чем в армию. То есть, наше законодательство не соответствует войне», – сказал Романенко.

По его мнению, Киеву пора собирать трудовые армии – и направлять на принудительные работы те категории граждан, которые не подлежат призыву.

«А, например, перевод экономики, который делали в состоянии войны такие страны во Второй мировой войне, как Соединенные Штаты, британцы и другие, это очень серьёзные требования и очень серьёзный уровень решения.

Например, формирование трудовой армии. Знаете, что это такое? Это точно так же, как на войну, по необходимости привлекают граждан на предприятия военной экономики.

Но у нас этого нет. То есть, если, например, с 18 до 22 лет не призываются в ВСУ, то этих людей, очевидно, надо задействовать в военной экономике. Но и это не делается», – негодовал генерал.