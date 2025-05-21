Зачем вам Теткино, вы угандошили лучших в Судже – экс-боевик «Азова»

Украинское военное и политическое командование уничтожило лучшие подразделения во время первой попытки захватить Курскую область России, а сейчас повторяет то же самое при очередных накатах на населенный пункт Тёткино.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я задавал вопрос по Курской авантюре. Цель, может кто-то назвать? Зеленский нам 8 разных целей называл, за период Курской авантюры. Теперь мы видим Курскую авантюру 2.0 с Теткино, где тупо… когда шло тупое контрнаступление, анонсированное на Работино, то это хоть можно было бы понять, потому что Работино — это украинская земля. Тёткино что нам должно дать? Тёткино нам обменяют на Донецк, Луганск, Симферополь, Бердянск, Мариуполь, Мелитополь? Тёткино нам зачем? Какая военная цель атаки на Тёткино? Вот это ключевой вопрос, на который я уже перезвонил, – там у меня же куча знакомых, друзей, кто воюет, никто же ответить не может. Говорят, вот Генштаб приказал, ну и ребят туда отправили. Я дико извиняюсь, вы угандошили лучшее подразделение во время первой Курской авантюры, а теперь что вы делаете?», – заявил Мосийчук.

Он подчеркнул, что сейчас больше всего сообщений о пропавших без вести от родственников тех солдат ВСУ, которые были задействованы в атаках на Курскую область.