Взгляд из Польши: В украинских окопах уныние и боль

Игорь Шкапа.  
15.11.2025 21:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 28
 
Дзен, Коррупция, Украина


Для украинцев новости о коррупции впервые стали важнее боевых сводок.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу приходят поляки, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму территории.

Для украинцев новости о коррупции впервые стали важнее боевых сводок. Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В уныние украинцев ввергли преданные огласке факты масштабной коррупции ближайших соратников и друзей диктатора Владимира Зеленского.

«Я никогда не хотел говорить, что Украина — раздробленное государство. Но сегодня многие говорят именно это. Гнев и печаль безмерны, потому что этот скандал может подорвать правительство и отношения с Западом», — сокрушается в беседе с изданием Wirtualna Polska Борис Тынка, польский гид из Кракова, работающий в Одессе.

Он указывает на примечательную деталь.

«Впервые за долгое время для рядовых украинцев коррупция стала важнее новостей с фронта, таких как трагедия войны в Покровске. В таких обыденных разговорах – это тема номер один. Люди возмущены, обеспокоены, но также очень разочарованы. Это один из самых сложных моментов для Украины за последние годы», — считает поляк.

По его словам, скандал сильнее всего ударил по моральному состоянию общества, особенно по солдатам на передовой.

«Здесь царит гнев, но и грусть. Просто представьте себе украинского солдата в окопе. Рядом с ним погибает сослуживец, кому-то отрывает руку или ногу. Семья этого солдата в Киеве или Одессе, где нет отопления из-за перебоев с электроэнергией. И вдруг выясняется, что политики, связанные с энергетикой, брали колоссальные взятки», — говорит Тынка.

Он подчеркивает, что украинская коррупция не искоренена даже в условиях крайней угрозы государству.

«Извините, я никогда не хотел использовать это слово, но это доказательство того, что Украина по-прежнему остаётся коррумпированной страной. Коррупцию нужно было искоренить, особенно во время войны. Украина должна была подавать пример, но происходит всё наоборот», — резюмирует Тынка.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить