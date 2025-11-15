Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для украинцев новости о коррупции впервые стали важнее боевых сводок.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», к такому выводу приходят поляки, находящиеся на подконтрольной киевскому режиму территории.

В уныние украинцев ввергли преданные огласке факты масштабной коррупции ближайших соратников и друзей диктатора Владимира Зеленского.

«Я никогда не хотел говорить, что Украина — раздробленное государство. Но сегодня многие говорят именно это. Гнев и печаль безмерны, потому что этот скандал может подорвать правительство и отношения с Западом», — сокрушается в беседе с изданием Wirtualna Polska Борис Тынка, польский гид из Кракова, работающий в Одессе.

Он указывает на примечательную деталь.

«Впервые за долгое время для рядовых украинцев коррупция стала важнее новостей с фронта, таких как трагедия войны в Покровске. В таких обыденных разговорах – это тема номер один. Люди возмущены, обеспокоены, но также очень разочарованы. Это один из самых сложных моментов для Украины за последние годы», — считает поляк.

По его словам, скандал сильнее всего ударил по моральному состоянию общества, особенно по солдатам на передовой.

«Здесь царит гнев, но и грусть. Просто представьте себе украинского солдата в окопе. Рядом с ним погибает сослуживец, кому-то отрывает руку или ногу. Семья этого солдата в Киеве или Одессе, где нет отопления из-за перебоев с электроэнергией. И вдруг выясняется, что политики, связанные с энергетикой, брали колоссальные взятки», — говорит Тынка.

Он подчеркивает, что украинская коррупция не искоренена даже в условиях крайней угрозы государству.