Все украинские паразиты присосались к войне – укро-политолог

На Украине сформировалась целая инфраструктура, которая наживается на войне на фоне краха экономики.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Украину зашли сотни миллиардов долларов, чего не было за все годы независимости. Естественно, это породило колоссальные соблазны. Вот приложили фирму, которая никогда беспилотниками не занималась, а киносъёмками, и чисто как прокладка. И на четверть миллиарда там абсолютно легально. Это без воровства, без накруток – 250 миллионов», – отметил эксперт.

Обращает внимание он и на волонтеров, которые рассекают по Киеву на дорогущих машинах.

«Бесконечно на что-то собирают. То есть у нас оформилась целая инфраструктура войны, участникам которой, как говорится, война мать родна, и они там себя комфортно чувствуют. Пока идут миллиарды, их праздник жизни продолжается. А экономики нет.

Ну, что у нас? Остатки Криворожско-Днепровского промышленного района, что-то там ещё производится, делается, но это совсем не то, что было ещё 5-10 лет тому назад. А кормить армию, полицию, госаппарат надо», – сокрушается Золотарев.