Все идет по графику. К маю подпишут перемирие – Карасев
Риторика представителей новой американской администрации и логика происходящих событий говорит о том, что конфликт на Украине будет заморожен в ближайшие месяцы.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я, когда вижу, как все складывается, как заявил Марк Руббио, что заявил Хегсет, что заявил Тулси Габбард, которого уже утвердили фактически в Сенате, главный разведчик США, что говорит Такер Карлсон, что говорит Маск, что говорит Вэнс, что говорит Кит Келлог в конечном счете. Все это складывается к тому, что все идет по графику, и где-то к концу апреля-началу мая перемирие будет. А там уже проблема, как выборы смодерировать, в какой форме, или это будет Верховная рада заниматься. А осенью уже выборы и торжественное подписание мирного соглашения», – прогнозирует эксперт.
При этом Карасев считает, что в случае, если занимающий сейчас кресло президента Украины Владимир Зеленский откажется выполнять озвученные американцами требования, он будет смещен.
«Они хотят замену срочно произвести игрока. Не факт, не думаю, что в Вашингтоне и в Москве так уж слишком хотят поменять сейчас. Это в принципе, если из нынешней власти кто-то откажется подписывать перемирие, тогда может быть», – сказал эксперт.
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