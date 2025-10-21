ВС РФ умело хаотизируют оборону ВСУ, плодя и расширяя серые зоны

21.10.2025 16:58
Создание так называемых серых зон на фронте играет на руку России.

Об этом в беседе с киевской журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

Ведущая обратила внимание на пост связанного с армией и спецслужбами украинского проекта «Дип стейт», который написал, что ВС РФ на Лиманском направлении сознательно формируют серую зону, продвигаясь вперед без закрепления, и заметила, что не понимает, зачем это делается.

«Они хаотизируют систему обороны ВСУ, заставляя растаскивать силы и средства, которыми бы ВСУ могли парировать где-то в конкретном месте серьезный накат противника. То есть, дробя собственные силы и средства, они таким образом заставляют и ВСУ дробить силы и средства. Потом, скрытно накопившись в каком-то одном месте, они наносят конкретный удар с целью прорыва тактической системы обороны ВСУ.

Поэтому большая серая зона только на руку им играет», – объяснил полковник.

По его словам, российские бойцы пытаются нащупать слабое место в обороне своими группами проникновения, чтобы «скрытно накопиться и нанести удар».

