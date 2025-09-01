В ближайшей перспективе ВС РФ буду дожимать Купянск в Харьковской области.

Об это в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший зампред СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С моей точки зрения, вопрос номер один – это Купянское направление, и его русские будут дожимать в ближайшую неделю, максимум, до конца первой декады сентября они его достаточно сильно активизируют. И у них есть силы и средства», – предупредил Кривонос.

Вторым угрожающим направлением он назвал Лиманское, а третьим – активизацию в районе Доброоплья.

Не рад он развитию событий и на Новопавловском направлении в сторону Днепропетровской области.

«Это гораздо важнее, чем Покровское направление. Ну и надо понимать, что на начало сентября русские получили по новым нарядам огромное количество фпв-дронов разного назначения, причем на всех участках. Поэтому активизация нанесения ударов за счет воздушных средств. И в определенных моментах этот воздушный кошмар может подняться до более высокого уровня», – прогнозирует укро-генерал.

По его словам, ВСУ нужно быть готовыми к этому.

«И теперь вопрос к нашему президенту как верховному главнокомандующему. А что там у нас с мобилизационным планом, Владимир Алекандрович? А что в обеспечении потребностей фронта нужным количеством дронов как наземных, так и воздушных? Вот, пожалуй, самое главное.

И напомнить, что предыдущий премьер-министр ни хрена не делал в том, что касается мобилиционного плана. И новенькая премьер-министр ничего не делает. Так что, возможно, все же не надо пугать голой сракой врагов, а все-таки заняться системно вопросами оборонно-промышленного комплекса. И самое главное: если вы где-то хотите нанести какой-то удар, то не надо действовать по принципу мультфильма «Марио идет грабить банк», – негодовал укро-нацист.