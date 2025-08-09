«Воздушное перемирие» продлит жизнь бандеровской гадине – Россию шантажируют угрозой «стабильности»

Максим Столяров.  
09.08.2025 14:27
  (Мск) , Москва
Просмотров: 165
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина критически заинтересована в объявлении «воздушного перемирия» – последние удары России угрожают остановить железнодорожное сообщение и закачку газа к зиме.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина критически заинтересована в объявлении «воздушного перемирия» – последние удары России угрожают остановить железнодорожное...

«Нет сомнений, что у Украины этот интерес [заключить воздушное перемирие] прямо жгучий, потому что Россия наносит в последнее время удары прямо по газовой инфраструктуре, где газ заходит со стороны Европы.

Украина закачала в подземных хранилищах недостаточно газа для того, чтобы встретить зиму. Россия бомбит эти места.

Также Россия начала бомбить не просто железные дороги, а депо. Это гораздо более продвинутая идея. Потому что депо, обслуживающие поезда, играют очень важную роль. И без них будет совсем по-другому движение организовано. Оно резко ухудшится», – сказал Ширяев.

По его мнению, Киев пытается выторговать «воздушное перемирие» в обмен на прекращение террора дронов ВСУ – Кремль пошел бы на это ради сохранения «стабильности».

«Россия везде, так сказать, демонстрирует оптимизм, в городах проходят летние фестивали и так далее. Эти удары украинские, их отменить в интересах Кремля.  Вот поэтому такое решение возможно».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить