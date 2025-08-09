«Воздушное перемирие» продлит жизнь бандеровской гадине – Россию шантажируют угрозой «стабильности»

Украина критически заинтересована в объявлении «воздушного перемирия» – последние удары России угрожают остановить железнодорожное сообщение и закачку газа к зиме.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет сомнений, что у Украины этот интерес [заключить воздушное перемирие] прямо жгучий, потому что Россия наносит в последнее время удары прямо по газовой инфраструктуре, где газ заходит со стороны Европы.

Украина закачала в подземных хранилищах недостаточно газа для того, чтобы встретить зиму. Россия бомбит эти места.

Также Россия начала бомбить не просто железные дороги, а депо. Это гораздо более продвинутая идея. Потому что депо, обслуживающие поезда, играют очень важную роль. И без них будет совсем по-другому движение организовано. Оно резко ухудшится», – сказал Ширяев.