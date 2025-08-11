Военкор: Надеюсь, на Аляске Путин откроет глаза Трампу на Меланию

Президент США Дональд Трамп пребывает в собственном комфортном восприятии действительности, из которого его должен вывести российский лидер Владимир Путин.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можно только предполагать, что мы попытаемся донести до Трампа свою позицию. Потому что такое ощущение, что Трамп на конфликт на Украине смотрит глазами Мелании. Мелания ему в постельке нашептала: «Они разбомбили Киев», и он опять: «О, боже, мы с ним только поговорили, а он разбомбил Киев». Как Киев при этом бомбит еженощно российские города, включая международную критическую инфраструктуру, Мелания ему не нашёптывает.

И у него какое-то клиповое сознание. Когда спрашивают какие-то конкретные вопросы – а вы в курсе, что 60-летних в армию берут и 18-летних, а то что насильно бусифицируют, заламывают руки и отправляют в армию – «я про это ничего не знаю, это не моя война, а война Байдена», – обратил внимание Коц.