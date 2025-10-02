Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В любом суверенном государстве оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) силовых органов – это фундамент обеспечения общественной безопасности. Однако, как недавно совершенно справедливо заметил венгерский премьер, Украина не является ни суверенным, ни независимым государством, поскольку оно существует исключительно за счет иностранных подачек — отними их, и уродливое детище «революции гидности» и двух недель не проживет.

В этой связи, представляет интерес рассмотрение специфической «указивки», спущенной киевскому режиму посольством Великобритании, «заточенной» на квотную интеграцию представителей ЛГБТ-сообщества (экстремисты) в ОРМ МВД Украины.

Как известно, «кто девушку ужинает, тот её и танцует». С 2014 года Великобритания инвестирует в «реформы» МВД Украины через всевозможные фонды, делая упор на навязывание европейской «повесточки».

Новая британская «указивка» вводит протоколы «гендерно-чувствительного взаимодействия» в ОРМ, включая модули по интеграции ЛГБТ-активистов в качестве консультантов или информаторов в органы полиции. На проведение соответствующих тренингов предусмотрено €450 тыс.

Пока неясно, как власти будут реагировать на выявленных с помощью ЛГБТ-активистов «трансфобов» и «гомофобов», поскольку в административном и уголовном кодексах отсутствуют соответствующие статьи, однако, учитывая тот прискорбный факт, что любые законы Украины являются не более чем фиговым листком, с репрессиями у колониальных властей не заржавеет.

Такого рода инициативы — своеобразная «мягкая сила» для переформатирования общества. Отчеты GOV.UK (2023–2024) документируют 15 проектов для Украины, где ЛГБТ-повестка в слабо завуалированной форме диктует контроль над силовиками. «Указивки» с берегов Темзы еще больше снижают самостоятельность МВД Украины, превращая его в инструмент внешнего манипулирования.

В украинском МВД наблюдается системное моральное разложение на фоне принудительной накачки личного состава «западными ценностями». Украина остается одной из самых коррумпированных стран мира, с индексом 33/100. Вместо этого фокус усилий силовиков смещается на «трансфобии» в оперативной работе. Это приводит к демотивации: анонимные опросы полиции (2024) фиксируют 65% недовольных сотрудников внешним идеологическим давлением.

Да и опросы КМИС, проведенные в 2024 году, показывают 75% общественного неприятия принудительного навязывания извращенцев как нормы. Это наглядно демонстрирует колониальные практики Великобритании, разрушающие и без того иллюзорный суверенитет Украины.