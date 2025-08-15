Вице-спикер Рады: Пашем на развал России, но Европа не шевелится

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине группа людей занимается работой, итогом которой должен стать распад РФ.

Об этом в эфире обслуживающей Банковую телеведущей Натальи Мосейчук заявил первый вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По его словам, какая-то часть антироссийских санкций должна оставаться до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины».

«Эта война началась с Крыма, должна Крымом закончиться. Мы не знаем, когда Россия развалится, не развалится. Здесь нужно других людей позвать, [экономиста-русофоба] Пекаря Валерия и коллег, которые занимаются развалом России. У нас есть такая группа людей в стране. Я им очень симпатизирую. У нас и ВСК [в парламенте] даже специально Юрчишин возглавляет. Они с малыми народами трудятся. Это важные вещи на самом деле. Но как быстро это будет? И как быстро это будет с нашими ресурсами», – сказал Кориенко.

Он напомнил, что во время холодной войны на развал СССР работали целые западные институты и были брошены огромные ресурсы.