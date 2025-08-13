В России и США обсуждается идея свержения Зеленского военными – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
13.08.2025 15:13
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1234
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Есть три варианта развития ситуации на Украине по итогам встречи президентов России и США на Аляске.

Об этом в эфире видеоблога признанного в РФ иноганетом украинского журналиста Александра Шелеста заявила депутат ВР Анна Скороход, избравшаяся в парламент от партии Зеленского, но впоследствии исключенная из фракции.

Есть три варианта развития ситуации на Украине по итогам встречи президентов России и США...

Она говорит, что по одной из версий, Владимир Зеленский решит все же согласиться и пойти на выборы. По другой – подписание мирных соглашений пройдет через нового главу украинского парламента, после чего все идут на выборы.

Третьим вариантом, о котором ей известно, она называет отстранение Зеленского от власти силовиками.

«Это военный переворот, о котором достаточно много говорят, и что он также поднимается в кругах тех стран, которые встречаются на Аляске.  Ну и переход временной власти к военным, которые при этом тоже подпишут все мировые соглашения. Какой-то период будет переходное правительство, а дальше все пойдут на выборы».

Она не знает, какой вариант в итоге получит развитие.

«В любом случае нам нужно подготовиться к тому, что будут приняты достаточно тяжелые решения», – резюмировала Скороход.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить