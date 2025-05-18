В отличие от Путина, мы как лохи никогда не держим своего слова – Арестович
С Украиной очень сложно вести переговоры, потому что она никогда не держит своего слова, и не ждёт этого от других.
Об этом в интервью блогеру Николаю Соболеву рассказал бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если устранятся главные первопричины войны, националистический режим будет перестроен, и ёжики придут к медведю и скажут: «Мы теперь хорошие ёжики», и медведь в ответ на это скажет: «Хорошо, но эти четыре области отдайте». И если кто-то поставит подпись, медведь скажет: «Хорошо, ну раз вы такие податливые, друзья мои, а давайте-ка ещё две или четыре, а может быть, и всю Украину». Вот мне кажется, что это именно то, как размышляет среднестатистический украинец», – сказал ведущий, и попросил прокомментировать.
«Рассуждает, как среднестатистический лох. Потому что лох знает, что он не собирается выполнять обещания, как он кидал с первым Минском, со вторым. И знает, что никто не обязан. Лох не понимает, как сильный может выполнять свои договоренности», – ответил Арестович.
«Путин – наиболее вменяемый политик за последние 26 лет на земном шаре. Он буквально выполняет все договоренности. Это не моя характеристика, это характеристика всех тех людей, которые имели дело с Путиным.
Пример – хоть один волос упал с семьи Ельцина? Потому что им пообещали при передаче власти, что не тронут. Путин держит слово 26 лет. А ведь внутривидовая борьба куда более беспощадная, чем нападение на соседнее государство.
Все западные визави, и восточные, с которыми я имел дело, говорили: «Вы договариваетесь, но ничего не выполняете никогда. Путин все кулуарные договорённости выполнил. Так с кем нам иметь дело? Вы – фуфло. Причем фуфло, которое боится стать лохами. Как с вами иметь дело? Только в щёчку целовать, и поехать пакетики в поезде прятать», – возмущался эмигрант.
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