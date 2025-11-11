Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чем больше могилизаторы ТЦК будут ловить украинцев на улицах, тем больше они будут бежать из ВСУ, пока количество дезертиров не станет критическим.

Об этом в своём видеоблоге заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потому и не берегут украинские командиры своих бойцов – а зачем? Закончатся эти солдаты – не страшно, ТЦК завтра на улицах новых наловят. Единственным путём спасения от этой катастрофы мог бы быть переход на добровольное, профессиональное контрактное войско. Но, с другой стороны, профессиональные военные не нужны не только Зеленскому с друзьями. Они не нужны и украинским генералам. Профессионального военного ты не бросишь штурмовать посадку, чтобы не огорчать кого-то в офисе президента или генштабе, потому что все задачи и обязательства у военного профессионала чётко прописаны в его контракте. И он запросто может послать командира с его преступным приказом. Ну, а раз так, то власть и дальше будет усиливать бусификацию на Украине», – вещал Гнап.

Он подчеркнул, что чем больше ТЦК будут ловить людей на улицах, тем больше будут бежать с фронта.