«В лучшем случае»: методы ТЦК и Зеленского доведут русских до Днепра – киевский майданщик
Чем больше могилизаторы ТЦК будут ловить украинцев на улицах, тем больше они будут бежать из ВСУ, пока количество дезертиров не станет критическим.
Об этом в своём видеоблоге заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Потому и не берегут украинские командиры своих бойцов – а зачем? Закончатся эти солдаты – не страшно, ТЦК завтра на улицах новых наловят. Единственным путём спасения от этой катастрофы мог бы быть переход на добровольное, профессиональное контрактное войско. Но, с другой стороны, профессиональные военные не нужны не только Зеленскому с друзьями. Они не нужны и украинским генералам.
Профессионального военного ты не бросишь штурмовать посадку, чтобы не огорчать кого-то в офисе президента или генштабе, потому что все задачи и обязательства у военного профессионала чётко прописаны в его контракте. И он запросто может послать командира с его преступным приказом.
Ну, а раз так, то власть и дальше будет усиливать бусификацию на Украине», – вещал Гнап.
Он подчеркнул, что чем больше ТЦК будут ловить людей на улицах, тем больше будут бежать с фронта.
«До тех пор, пока количество дезертиров не станет настолько критическим, что русским удастся прорвать фронт не на километры, не на десятки, а уже и на сотни километров…
И Зеленскому тогда придётся просить остановить войну не по линии фронта, как сейчас. А в лучшем случае – по линии Днепра», – стращал майданщик.
