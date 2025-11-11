«В лучшем случае»: методы ТЦК и Зеленского доведут русских до Днепра – киевский майданщик

Вадим Москаленко.  
11.11.2025 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 557
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Чем больше могилизаторы ТЦК будут ловить украинцев на улицах, тем больше они будут бежать из ВСУ, пока количество дезертиров не станет критическим.

Об этом в своём видеоблоге заявил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем больше могилизаторы ТЦК будут ловить украинцев на улицах, тем больше они будут бежать...

«Потому и не берегут украинские командиры своих бойцов – а зачем? Закончатся эти солдаты – не страшно, ТЦК завтра на улицах новых наловят. Единственным путём спасения от этой катастрофы мог бы быть переход на добровольное, профессиональное контрактное войско. Но, с другой стороны, профессиональные военные не нужны не только Зеленскому с друзьями. Они не нужны и украинским генералам.

Профессионального военного ты не бросишь штурмовать посадку, чтобы не огорчать кого-то в офисе президента или генштабе, потому что все задачи и обязательства у военного профессионала чётко прописаны в его контракте. И он запросто может послать командира с его преступным приказом.

Ну, а раз так, то власть и дальше будет усиливать бусификацию на Украине», – вещал Гнап.

Он подчеркнул, что чем больше ТЦК будут ловить людей на улицах, тем больше будут бежать с фронта.

«До тех пор, пока количество дезертиров не станет настолько критическим, что русским удастся прорвать фронт не на километры, не на десятки, а уже и на сотни километров…

И Зеленскому тогда придётся просить остановить войну не по линии фронта, как сейчас. А в лучшем случае – по линии Днепра», – стращал майданщик.

