В Киеве всё больше дурных предчувствий от «помощи» Трампа

Анатолий Лапин.  
16.07.2025 10:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1508
 
Дзен, Политика, Украина


Решение о том, что оружие для Украины теперь будут закупать страны НАТО, говорит о прекращении безвозмездной помощи.

Штаты не хотят тратиться даже на фонд восстановления Украины, заметил в эфире видеоблога украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение о том, что оружие для Украины теперь будут закупать страны НАТО, говорит о...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«США не готовы, ни безвозмездно, ни даже в рамках кредита или американского участия в этом фонде, поставлять вооружение в Украину. Безвозмездное участие остановлено. И любому следующему американскому президенту начать финансировать Украину будет сложнее, потому что этот президент начал это оружие продавать и зарабатывать на этом деньги.

Второе, полностью война перекладывается на плечи Европы. Если раньше плечо Европы было одним из двух плечей, на которых лежала эта война, Европа финансировала бюджетные дефициты Украины, Европа финансировала половину или большую половину вооружений, то сейчас Европа полностью вынуждена будет все это профинансировать.

Соответственно, военные бюджеты, бюджеты на поддержку Украины для многих стран придется удвоить. Вытянут ли их социальные, политические системы, экономики – это вопрос», – волнуется Бортник.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить