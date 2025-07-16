В Киеве всё больше дурных предчувствий от «помощи» Трампа
Решение о том, что оружие для Украины теперь будут закупать страны НАТО, говорит о прекращении безвозмездной помощи.
Штаты не хотят тратиться даже на фонд восстановления Украины, заметил в эфире видеоблога украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США не готовы, ни безвозмездно, ни даже в рамках кредита или американского участия в этом фонде, поставлять вооружение в Украину. Безвозмездное участие остановлено. И любому следующему американскому президенту начать финансировать Украину будет сложнее, потому что этот президент начал это оружие продавать и зарабатывать на этом деньги.
Второе, полностью война перекладывается на плечи Европы. Если раньше плечо Европы было одним из двух плечей, на которых лежала эта война, Европа финансировала бюджетные дефициты Украины, Европа финансировала половину или большую половину вооружений, то сейчас Европа полностью вынуждена будет все это профинансировать.
Соответственно, военные бюджеты, бюджеты на поддержку Украины для многих стран придется удвоить. Вытянут ли их социальные, политические системы, экономики – это вопрос», – волнуется Бортник.
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