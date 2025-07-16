В Киеве всё больше дурных предчувствий от «помощи» Трампа

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Решение о том, что оружие для Украины теперь будут закупать страны НАТО, говорит о прекращении безвозмездной помощи.

Штаты не хотят тратиться даже на фонд восстановления Украины, заметил в эфире видеоблога украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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