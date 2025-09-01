В Киеве отметили «последний майдан» Парубия. Коменданта отправили побуянить в ад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В центре Киева скорбящие «побратимы» устроили «последний майдан» расстрелянного в субботу во Львове экс-спикера Верховной рады, коменданта майдана 2014 года и активного участника предыдущих «революций», бандеровца-убийцу Андрея Парубия.

Народу собралось для военного положения немало, однако не «тысячи», как орал со сцены тот же Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Открывал шоу однопартиец Парубия, экс-директор украинского института нацпамяти Владимир Вятрович. После пения гимна Вятрович помянул «вклад покойного» в три майдана, а также в закреплённый в Конституции курс Украины в ЕС и НАТО, в томос для «ПЦУ», декоммунизацию и «мову».

«Мы собрались здесь на последний майдан Андрея Парубия!», – объявил подельник, после чего последовала минута молчания.

«Парубий происходит из славного рода. Он внук воинов украинской галичанской армии, которые боролись за свободу Украины ещё в 1918 г. Следующее поколение его семьи – воины УПА. Поэтому слова великого националиста: «добудешь украинское государство, или погибнешь в борьбе за него», для него абсолютно неслучайны», – просвещал публику Вятрович.

Далее наряженный в вышиванку депутат Ярослав Юрчишин требовал от народа бодрее и «переможнее» кричать бандеровский клич «Слава Украине», после чего на сцену вышел экс-президент Украины Пётр Порошенко. Почему-то «сывочолого гетьмана» публика встречала криками «дякуемо-дякуемо».

«Посмотрите, как много перекликается между биографией Андрея Парубия и биографией Степана Бандеры! И то, что российская пуля террориста нашла и Бандеру, и Парубия, это тоже не случайно… И ещё одно для меня точно ассоциируется с Андреем. Армия, мова и вира – это не лозунг Порошенко! Это государствообразующий фундамент украинского государства!.. И когда русские говорят, что они начали войну, чтобы де-на-ци-фи-ци-ро-вать Украину – вот их способ денацификации! Убить каждого украинца», – пиарился Порошенко.

Его сменил главарь запрещённого в РФ экстремистского меджлиса Рефат Чубаров.

«Русский враг всегда пытается убить лучших. Задание у него такое – уничтожить всю украинскую нацию, уничтожить крымскотатарский народ. …Наша боль, которую мы чувствуем от потери каждого патриота должна выкристаллизовываться в ненависть. Я раньше стыдился и говорил, что не должно быть ненависти. Но вы не можете ничего другого чувствовать против тех, кто пришёл убивать вас, ваших детей! Ненависть! Боль за Андрея, боль за десятки тысяч убитых украинских патриотов должна стать нашей ненавистью», – накалял публику меджлисовец.

«Я очень надеялся, что после того, как одержим победу, мы вместе с Андреем и другими займёмся обустройством настоящего Крыма – украинской земли, родины крымскотатарского народа. Мы сделаем это, Андрей. Горько, что без тебя. Мы отомстим! Мы победим!», – истерил Чубаров.

Примечательна была следующая реплика Вятровича, который вёл программу.

«Порошенко говорил, что Андрей мечтал, чтобы в Киеве были улицы Шухевича и Бандеры. Это реализовано. У него не было такой мечты, однако она есть у меня: я хочу, чтобы в Киеве была улица Парубия!», – сказал бандеровец.

«Оранжевый» экс-президент Виктор Ющенко в видеообращении назвал Парубия «дывной чистоты людыной». Дальнейшие выступления также в основном были сентиментальными воспоминаниями.

Фактически точку можно было ставить после слов ВСУшника, якобы специально приехавшего из-под Покровска.

«У нас здесь была «небесная сотня», мы все за ней рыдали, проливали слёзы. Но там уже давно не сотня. Столько нашего брата там, что уже можно собрать майдан, по ту сторону, в потустороннем. Я думаю Андрей Владимирович станет его почётным комендантом», – бредил ВСУшник.

Закрывали шоу песней «Чорни хлопци», посвящённой бандеровскому движению, текст к которой написал Парубий.