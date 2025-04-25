В Киеве негодуют: С бестолковым Зеленским деимпериализации России не выйдет
Киеву нужно быть готовым к худшему из сценариев, когда под давлением Дональда Трампа Украину сдаст и Европа.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила глава комитета по иностранным делам Верховной рады прошлого созыва Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Последние три года [«иностранные партнёры»] очень часто ставили вопросы, почему вы просите деньги, когда ваши приоритеты вообще не соответствуют потребностям военного времени. То есть у вас не приоритет выиграть войну, потому что у вас в магазинах очень много импортных товаров, у вас от брусчатки до много другого, шопинг в центре и т.д.
Мне кажется, за 11 лет не произошло главного: когда всю нацию объединили бы идеей поражения, деимпериализации агрессора. Когда все силы и ресурсы, когда бы мы поняли, что это наш исторический шанс наконец добить агрессора, чтобы никогда снова он не мог нас атаковать.
А у нас, к сожалению, есть эта линия раскола, когда часть людей воюют и жертвуют последним, а другие просто воруют, как будто завтра не наступит. И это поле, это уязвимость, где враг может манипулировать. Поэтому хочется объяснить каждому: Украина стала единственным взрослым в мире как государство, но наша власть не стала взрослым в ответственности за «перемогу». С таким управлением «пяти менеджеров» мы не сможем победить агрессора», – вещала Гопко.
«Поэтому нужно делать выводы, понимая, что а) на США положиться нельзя, уже не будем создавать себе кумиров. Европа пока что жёстко и окончательно не приняла решение, они ещё могут завтра поменять мнение, и если Трамп на них будет давить, может, нас и сдать. Риск такой тоже есть.
Поэтому расчёт только на себя, и нужно готовиться к самому худшему сценарию в разных вариантах. А у нас с этим проблема!», – сокрушалась экс-депутат.
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