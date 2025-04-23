В Америке делят Google: что требует от цифрового гиганта Минюст США

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Длившаяся годами антимонопольная тяжба американских властей с цифровым гигантом Google дошла до стадии выбора наказания: как пишет Уолл- трит Джорнэл, Минюст США предлагает обязать Google продать свой браузер Chrome, расторгнуть все соглашения о выборе поисковика по умолчанию и предоставлять конкурентам доступ к поисковым данным.

Как говорится в публикации, в федеральном суде округа Колумбия начались слушания, которые должны определить, как изменить работу Google, чтобы восстановить конкуренцию в онлайн-поиске.

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Прошлым летом суд признал компанию виновной в незаконной монополизации рынка онлайн-поиска. Теперь Минюст США требует от Google продать браузер Chrome и передать конкурентам часть данных, которые позволят им улучшить свои сервисы.

Как добавляет The New York Times, Google просит суд ограничиться лишь незначительными мерами, например, компания готова дать производителям смартфонов больше свободы в выборе приложений и поисковиков по умолчанию.

Издание напоминает, что иск против Google из-за ее поискового бизнеса был подан в 2020 году — в первый срок президента Трампа. Суд начался в 2023 году уже при администрации Байдена. Компания платила миллиарды Apple, Samsung и другим, чтобы ее поиск был установлен по умолчанию в браузерах и на главных экранах смартфонов. Только в 2021 году эти выплаты составили $26,3 млрд, выяснилось на суде.

«Минюст фактически просит Луну с неба», – говорит в комментарии изданию эксперт Университета Вандербильта в области антимонопольного регулирования Ребекка Хоу Алленсворт. А представители Google обещают в суде доказать, что требования министерства «навредят американским потребителям, экономике и технологическому лидерству».

«Успешного принудительного разделения бизнеса по антимонопольному делу в США не было со времен дробления AT&T в 1984 году. А Microsoft в 2000 году удалось найти компромисс и закончить дело мировым соглашением», – отмечает газета.

Нынешняя борьба властей США против монополий не ограничивается Googlе, аналогичные иски поданы против Apple, Meta и Amazon. Конкуренты следят за делом внимательно — решение суда может повлиять на всю технологическую отрасль.