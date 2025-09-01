«Уже сорок политических убийств»: у нас репутация второй Латинской Америки – Бортник

Ещё со времён «лихих девяностых» на Украине остаются популярными политические убийства.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня волнует тренд на политические убийства, который сформировался на Украине с девяностых. Я насчитал около сорока политических убийств с того времени. И в этом ключе мы для мира выглядим, как Латинская Америка.

А каждый раз, когда ситуация в стране подходит к какому-то Рубикону, мы видим всплеск политических убийств. Тут Фарион, Портнов, Парубий, некоторые менее известные люди. После Майдана – целая плеяда регионалов, Бузина. И многие другие», – напомнил Бортник.