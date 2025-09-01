«Уже сорок политических убийств»: у нас репутация второй Латинской Америки – Бортник

Вадим Москаленко.  
01.09.2025 16:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 62
 
Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


Ещё со времён «лихих девяностых» на Украине остаются популярными политические убийства.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Меня волнует тренд на политические убийства, который сформировался на Украине с девяностых. Я насчитал около сорока политических убийств с того времени. И в этом ключе мы для мира выглядим, как Латинская Америка.

А каждый раз, когда ситуация в стране подходит к какому-то Рубикону, мы видим всплеск политических убийств. Тут Фарион, Портнов, Парубий, некоторые менее известные люди. После Майдана – целая плеяда регионалов, Бузина. И многие другие», – напомнил Бортник.

Он подчеркнул, что «своевременное» убийство Андрея Парубия может сильно осложнить мирные переговоры.

«Меня беспокоит, что этот тренд на устранение политически значимых людей провоцирует социальную агрессию, неприятие компромиссов.

Ведь мы говорим об убийстве Парубия в ситуации, когда идут торги в отношении мирного урегулирования. И это убийство осложнит торги, потому что усилит реакцию патриотической части общества на любые договорённости.

Это раздёргивает общество, и это стало социальной практикой, при которой ни одно публичное лицо не чувствует себя в безопасности», – добавил он.

