Уже отсекаем районы боевых действий для масштабного наступления – Сивков
Спешка, с которой Белый дом готовит встречу с Кремлём на президентском уровне, свидетельствует о разгромной для ВСУ ситуации на поле боя.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«ВСУ продолжают нести тяжёлые потери в результате ударов наших войск по складам оружия и боеприпасов, по складам боевой техники, по железнодорожным станциям.
Но сам факт удара по железнодорожным станциям говорит о том, что это уже решается вопрос изоляции района боевых действий, что необходимо для подготовки уже действительно масштабной наступательной операции», – отметил он.
«То есть, российские вооружённые силы обладают этим вариантом и возможностями. На этом фоне, естественно, Трамп сильно торопится. Поэтому подготовка этой встречи Путина и Трампа прошла в пожарном порядке», – сказал Сивков.
