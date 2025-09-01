Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Убийство экс-спикера Рады бандеровца Андрея Парубия было якобы совершено русскими, чтобы киевские делегаты накануне переговоров ходили и оглядывались.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил выдававший себя британцам за экс-главу Росатома украинский политолог Константин Батозский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я читал все реакции и понял, что до сих пор у нас много людей не осознают, почему именно на Украине происходят политические убийства, что этот террор развязан РФ, и эти люди системно, даже на протяжении года, уничтожали украинских активистов… С точки зрения нашего врага, в 2014 году произошла не «революция достоинства», а госпереворот. И все люди, которые как-то символически связаны с майданом, они все под угрозой, потому что Россия считает их преступниками», – вещал Батозский.

При этом он категорически отказался видеть внутренний след.

«Какие-то внутренние причины, чтобы здесь начались такие разборки, сейчас отсутствуют. Украинское общество объединено в том, что самая ужасная проблема – это война», – протестовал укро-политолог.

По его мнению, украинцев хотят запугать.