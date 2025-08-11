Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Некто Константин Батозский дал интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру в качестве «руководителя в российской атомной промышленности».

Однако в контексте Росатома фамилия Батозского никогда не звучала, впрочем, как и в любом контексте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Последние несколько лет он дает интервью западным СМИ и беглым иноагентам, которые представляют его как «украинского политолога», иногда уточняя, что с 2014 года он является советником главы фейковой администрации Донецкой области.

В новом качестве «руководителя атомной отрасли» Батозский потряс немногочисленных зрителей канала Иттнера откровениями на уровне научных открытий. Так, он заявил, что в России нет запасов урана.

«У России нет урана. Его нет в России. Уран находится в других странах. Например, в Африке, откуда французов вытеснили российские военные, и русские взяли под контроль эти месторождения… Таким образом, они просто лишили Европу урана, и сохранили контроль над ним», – сказал Батозский.

На самом деле Россия занимает четвертое место в мире по запасам урана, но британский русофоб об этом не знал, поэтому украинского самозванца несло дальше.

Он рассказал, что все российские солдаты, зашедшие в 2022 году на территорию Чернобыльской АЭС, якобы уже умерли от рака. Что все деньги Росатома уходят на создание ядерного оружия. Что все страны, заключающие контракты на постройку АЭС переплачивают. Но при этом Россия использует их для разведки и строит рядом со станциями порты для своего «теневого флота», суда которого использует «как оружие».

В заключении новоявленный «сын лейтенанта Шмидта» поделился «инсайдом» с переговоров России и США.