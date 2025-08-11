В Британии активно продвигают украинского самозванца, который выдает себя за экс-главу Росатома

Елена Острякова.  
11.08.2025 17:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1204
 
Великобритания, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Некто Константин Батозский дал интервью британскому блогеру-русофобу Филипу Иттнеру в качестве «руководителя в российской атомной промышленности».

Однако в контексте Росатома фамилия Батозского никогда не звучала, впрочем, как и в любом контексте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последние несколько лет он дает интервью западным СМИ и беглым иноагентам, которые представляют его как «украинского политолога», иногда уточняя, что с 2014 года он является советником главы фейковой администрации Донецкой области.

В новом качестве «руководителя атомной отрасли» Батозский потряс немногочисленных зрителей канала Иттнера откровениями на уровне научных открытий. Так, он заявил, что в России нет запасов урана.

«У России нет урана. Его нет в России. Уран находится в других странах. Например, в Африке, откуда французов вытеснили российские военные, и русские взяли под контроль эти месторождения… Таким образом, они просто лишили Европу урана, и сохранили контроль над ним», – сказал Батозский.

На самом деле Россия занимает четвертое место в мире по запасам урана, но британский русофоб об этом не знал, поэтому украинского самозванца несло дальше.

Он рассказал, что все российские солдаты, зашедшие в 2022 году на территорию Чернобыльской АЭС, якобы уже умерли от рака. Что все деньги Росатома уходят на создание ядерного оружия. Что все страны, заключающие контракты на постройку АЭС переплачивают. Но при этом Россия использует их для разведки и строит рядом со станциями порты для своего «теневого флота», суда которого использует «как оружие».

В заключении новоявленный «сын лейтенанта Шмидта» поделился «инсайдом» с переговоров России и США.

«Они разработали технологию ракеты с ядерным двигателем. Им понадобятся годы, чтобы ее освоить. Но это одна из их козырных карт. Именно это русские предложили Уиткоффу, посланнику Трампа, сказав: давай вместе полетим на Марс и разделим его между собой. Давай разделим Марс на российский сектор и американский», – сочинял Батозский.

