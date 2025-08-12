Укро-офицер: Совесть имейте – Трамп наше всё!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы абсолютно бессовестно ругают президента США Дональда Трампа, которого нужно благодарить только за то, что он вообще обращает внимание на происходящее на Украине.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина в повестке дня среднего американца находится где-то там на втором десятке – точно, вопросов, которыми они интересуются. И несмотря на это, Трамп озаботился нашей войной всерьёз. Это видно – не какая-то медийная игра, он всерьёз старается остановить эту войну. Безусловно, он учитывает какие-то интересы Америки, есть сложности с Китаем, а ещё этот замес с европейцами. Но, по большому счёту, американцам наша война, как в Африке или Азии – там всё время кто-то воюет. И порой настолько кровопролитные войны, что похлеще нашей», – рассуждал «Грин».