После окончания конфликта с Россией на Украине весьма вероятна гражданская война. Этому способствует большое количество внутренних противоречий между гражданами государства.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Есть очень высокая доля вероятности, что в Украине негативные процессы , которые сегодня наблюдаются, могут трансформироваться в некое гражданское противостояние после войны . Слишком поляризованное мнение многих граждан, слишком высок антагонизм между различными частями Украины , и окончание войны может многих не удовлетворить, могут начаться поиски внутренних врагов, может начаться противостояние», – сказал эксперт.

По его словам, не обязательно будет третий Майдан.

«Майдан — это какое-то концентрированное некое действие, тут могут некие процессы перекинуться в целом на всю территорию Украины и, соответственно, начнется противостояние не только восточных, западных украинцев, не только по языковому, религиозному принципу, а могут начаться и по принципу судов Линча над теми же членами ТЦК, которые ловили когда-то людей, отправляли на фронт.

Противостояние между ветеранами войны и не воевавшими, противостояние между сторонниками Зеленского, противниками Зеленского, сторонниками той или иной линии политической жизни, сторонников выбора, геополитического выбора Украины. То есть все это может привести к очень серьезным, очень серьезным негативным процессам. И если власть сейчас не предусмотрит какие-то механизмы борьбы с этими возможными негативными проявлениями, то нас может ждать сценарий, который мы наблюдали в Ливии или в Сомали», – заявил Бондаренко.