Украинскую войну попытаются продлить до 2026 года – прогноз

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На фоне ухудшения отношений США с Украиной ведущие страны ЕС намерены сорвать мирное урегулирование.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

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Он считает, что сейчас европейцы пытаются « нащупать пути формирования коалиции на фоне неопределенности относительно поддержки США».

«Причем не исключено, что такая коалиция будет стремиться всеми силами продлить конфликт до 2026 года, дожидаясь ослабления позиций республиканцев в конгрессе США. Политическая цель саммитов в Лондоне и Париже — продемонстрировать, что не может быть переговоров, которые затрагивают европейскую безопасность, без участия самой Европы», – сказал Мелоян «Известиям».

А вот доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, кандидат политических наук Иван Лошкарев считает, что «администрация США готова в какой-то степени пожертвовать и украинскими интересами, и европейскими».

«Это жесткие переговорщики, которые инструментом коммуникаций видят давление, выкручивание рук и ультиматумы. Они не очень готовы поступаться своим видением, если им кажется, что это должны быть уступки со стороны Украины или даже со стороны России», – говорит Лошкарев.

На этом фоне, подчеркивает он, «неутешительный итог встречи Трампа и Зеленского в Белом доме не стоит воспринимать как очевидное преимущество для России».