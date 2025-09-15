Украинский генерал: Россия готовит удары по 600 объектам энергетики
Россия накопила достаточно ресурсов, чтобы возобновить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Ведущая, ссылаясь на данные мониторинговых каналов, говорит, что на сегодня 10 ракетных бригад ВС РФ с 70 пусковыми установками сосредоточены вокруг Украины, поинтересовавшись, что следует ожидать в преддверии зимы.
Генерал считает, что акцент будет делаться на энергетику.
«Потому что, во-первых, в целом надо сделать холодную зиму в Украине и гражданам», – сказал Романенко.
Во-вторых, по его мнению, Москва таким образом пытается заставить Киев отказаться от ударов по российским НПЗ.
«С точки зрения потенциала инструментария, они способны это делать через некоторый период. Снова набрали потенциал. Для этого может произойти массированный удар на уровне 600 воздушных целей и больше», – предупреждает экс-замначальника Генштаба ВСУ.
