Украинский генерал: Россия готовит удары по 600 объектам энергетики

Россия накопила достаточно ресурсов, чтобы возобновить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Ведущая, ссылаясь на данные мониторинговых каналов, говорит, что на сегодня 10 ракетных бригад ВС РФ с 70 пусковыми установками сосредоточены вокруг Украины, поинтересовавшись, что следует ожидать в преддверии зимы.

Генерал считает, что акцент будет делаться на энергетику.

«Потому что, во-первых, в целом надо сделать холодную зиму в Украине и гражданам», – сказал Романенко.

Во-вторых, по его мнению, Москва таким образом пытается заставить Киев отказаться от ударов по российским НПЗ.