Украинский эксперт рассказал немцам об успехах русских войск на Сумщине

Сергей Рыжов.  
29.05.2025 10:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Сумы, Украина


Признанный нежелательной организацией в РФ немецкий иновещательный официоз DW публикует материал о военной ситуации на сумском пограничье, где российская армия в последние недели пытается создать буферную зону.

Издание взяло комментарии по этому вопросу у соучредителя украинского военно-аналитического проекта DeepState UA Руслана Микулы. Последний уверяет, что «учитывая численность их группировки, нынешние территориальные достижения России на Сумщине не являются большим успехом,. Однако риск дальнейшего продвижения врага остается».

Признанный нежелательной организацией в РФ немецкий иновещательный официоз DW публикует материал о военной ситуации...

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По словам украинского ОСИНТ-аналитика, «нельзя допустить потери Юнаковки». Речь идет о крупном поселке на сумском приграничье, за которое сейчас идут ожесточенные бои ВС РФ с ВСУ.

«Юнаковка – это большой поселок, где очень много домов и подвалов, что дает возможность накапливать личный состав. Почему они очень долго были в Новеньком, но ничего не могли сделать? Потому что на все Новенькое всего два подвала, остальные – накопленные позиции и посадка, где накопиться очень трудно», – пояснил Микула оперативную ценность поселка для военных.

По его данным, войска России наступают по линии от Владимировки до Локни, граничащей с Юнаковкой. Эксперт отмечает, что, «к сожалению, Беловоды и Локня уже фактически под контролем врага», а аналитики возглавляемого им проекта уже фиксируют российские боевые группы всего в 230 метрах от Юнаковки.

Кроме возможности накопления сил, захват этого населенного пункта откроет русским путь к лесной местности, – добавляет украинский эксперт.

 «Если они зайдут в лес, это создаст очень много проблем. Там король тот, у кого больше пехоты, а у них большое преимущество», – указывает аналитик.

По его оценкам, потеря Юнаковки приведет к сокращению расстояния до Сум для российских FPV-дронов.

«Ствольная артиллерия будет доставать максимум по окрестным селам от Сум на север. А в самих Сумах мы будем видеть ситуацию как в Херсоне, Никополе, Константиновке, когда они просто этими дронами будут точечно обычные грузовики подбивать. Поэтому продвижение врага в Юнаковку мы не можем допустить», – резюмирует украинский военный аналитик.

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