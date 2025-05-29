Украинский эксперт рассказал немцам об успехах русских войск на Сумщине

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Признанный нежелательной организацией в РФ немецкий иновещательный официоз DW публикует материал о военной ситуации на сумском пограничье, где российская армия в последние недели пытается создать буферную зону.

Издание взяло комментарии по этому вопросу у соучредителя украинского военно-аналитического проекта DeepState UA Руслана Микулы. Последний уверяет, что «учитывая численность их группировки, нынешние территориальные достижения России на Сумщине не являются большим успехом,. Однако риск дальнейшего продвижения врага остается».

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По словам украинского ОСИНТ-аналитика, «нельзя допустить потери Юнаковки». Речь идет о крупном поселке на сумском приграничье, за которое сейчас идут ожесточенные бои ВС РФ с ВСУ.

«Юнаковка – это большой поселок, где очень много домов и подвалов, что дает возможность накапливать личный состав. Почему они очень долго были в Новеньком, но ничего не могли сделать? Потому что на все Новенькое всего два подвала, остальные – накопленные позиции и посадка, где накопиться очень трудно», – пояснил Микула оперативную ценность поселка для военных.

По его данным, войска России наступают по линии от Владимировки до Локни, граничащей с Юнаковкой. Эксперт отмечает, что, «к сожалению, Беловоды и Локня уже фактически под контролем врага», а аналитики возглавляемого им проекта уже фиксируют российские боевые группы всего в 230 метрах от Юнаковки.

Кроме возможности накопления сил, захват этого населенного пункта откроет русским путь к лесной местности, – добавляет украинский эксперт.

«Если они зайдут в лес, это создаст очень много проблем. Там король тот, у кого больше пехоты, а у них большое преимущество», – указывает аналитик.

По его оценкам, потеря Юнаковки приведет к сокращению расстояния до Сум для российских FPV-дронов.