Украинский дипломат публично признал, что Киев вместе с ЕС морочит голову Трампу

Игорь Шкапа.  
17.09.2025 17:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 315
 
Украина вынуждена на словах соглашаться с президентом США, чтобы Вашингтон не пошел на улучшение отношений с Москвой.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил украинский дипломат, экс-глава секретариата Совбеза ООН Александр Мацука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нельзя рассориться, потому что все-таки Украина должна получать разведданные от США. Дальше надо, чтобы американцы продолжали продавать оружие за европейские деньги. Все равно у нас зависимость. То есть мы должны идти в русле несуществующего фарватера мирных переговоров», – задавая тон беседе, сказал ведущий, патологический русофоб Дмитрий Тузов.

Дипломат с ним согласился, заметив, что это касается не только Украины.

«Это касается всех других ее партнеров. То есть мы и европейцы делаем вид, что мы всерьез принимаем то, что мы слышим из Белого дома. Вот и делаем все возможное для того, чтобы Трамп не пошел на какое-то улучшение отношений с Россией за счет других. Вот потому все делают вид, что всерьез воспринимают риторику Белого дома, риторику лично Трампа относительно мирных переговоров», – заявил Мацука.

