Украина вынуждена на словах соглашаться с президентом США, чтобы Вашингтон не пошел на улучшение отношений с Москвой.

Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил украинский дипломат, экс-глава секретариата Совбеза ООН Александр Мацука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нельзя рассориться, потому что все-таки Украина должна получать разведданные от США. Дальше надо, чтобы американцы продолжали продавать оружие за европейские деньги. Все равно у нас зависимость. То есть мы должны идти в русле несуществующего фарватера мирных переговоров», – задавая тон беседе, сказал ведущий, патологический русофоб Дмитрий Тузов.

Дипломат с ним согласился, заметив, что это касается не только Украины.