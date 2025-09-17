Украинская пропаганда приуныла: Против нас сплачивается Глобальный Юг, а Трамп – «голый король»
В Европе нет политика, который мог бы набраться смелости и объявить президента США голым королем.
Об этом в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» заявил ведущий, патологический русофоб Дмитрий Тузов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Евроатлантический мир, пока Россия ведет войну и убивает украинцев, играет в имитацию. Патовая ситуация, нет ни одного политика в нормальном мире, который бы сказал, что король [Дональд Трамп ] голый на самом деле. Вот просто честного человека, который бы сказал, что король голый, что никаких переговоров не происходит», – печалится русофоб.
Недоволен он и улучшением отношений США с Белоруссией.
«Это же происходит именно в момент военных учений совместно с Россией. Более того, туда уже Индия присоединилась. Сплачивается Глобальный Юг, альянс российско-китайский и теперь еще и страна, которую у нас постоянно называли демократией. Это же демократия Западного мира, которая уже присоединилась, по сути, на территории Беларуси к этим учениям», – горюет Тузов.
